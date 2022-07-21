Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, İETT otobüsü şoförü ile başka otobüs şoförü, yol verme nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Şoförlerin araçlarından inmesiyle büyüyen tartışma, yol kenarında tekme tokat kavgaya dönüştü. Bir süre kavgayı izleyen çevredekiler, daha sonra şoförleri ayırmak için araya girdi. Kavganın sonlanmasıyla şoförler yollarına devam ederken, o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞİŞLİ'DE OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN YOL KAVGASI - Son Dakika

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