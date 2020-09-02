ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL 4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika

Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Sürücü hafif şekilde yaralanırken araçlarda hasar medyana geldi.

Kaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta dün saat 17.45 sıralarından meydana geldi. Sinem İnal yönetimdeki 34 AAL 967 plakalı otomobil, yokuş aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir aracı olduğu yerde yan döndüren sürücü, 4 araca çarptıktan sonra durabildi. Kısa süreli şok geçiren hafif yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

"YİNE BENİM ARABAM HASAR GÖRDÜ"Kazada park halindeki otomobili zarar gören Rıza Şahin, "Ben buraya taşınalı üç sene oldu, bu dördüncü Kaza. Bu ikinci arabam. Belediye gittik buraya bir önlem alınmıyor. Sadece göstermelik iki tane direk diktiler. Burada insanın hayatı söz konusu. Buraya her gün benim çocuğum girip çıkıyor. Yine benim arabam hasar gördü. Bir cipim pert oldu. Sürücü yukarıdan ya frenleri tutmadı ya da acemiydi. Gelip girmiş. Daha öncede kamyon girdi. Yine yatak odası bir cip girdi. Hiçbir tedbir alınmıyor, illaki burada elli kişi mi ölmesi gerekiyor" diye konuştu. Polis kaza ile soruşturma başlattı.