Şişli'de Otomobil Alev Alev Yandı
18 dakika önce
Şişli'de bir otomobil alev alev yandı.
Şişli
'de bir otomobil alev alev yandı. Sürücü ve çevredekilerin yangın tüpüyle söndürmeye çalıştığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında, Mecidiyeköy
Meydanı'nda çıktı. Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü otomobilini sağa çekerek durdurdu. Sürücü aracından inince otomobil yanmaya başladı. Sürücü ve çevredekiler, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu çaba alevleri kontrol altına almaya yetmedi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
-Alevli yanan otomobil
-Yangın tüpüyle müdahale edenler
-Yaşanan panik
- İtfaiye
ekiplerinin gelişi
-İtfaiye ekiplerinin yanan otomobile müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:52 Kaynak: DHA
Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı
Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı
Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!
Sevgilisi Tarafından Terk Edilen Genç Adam, Kendisini Jiletleyip Çatıya Çıktı