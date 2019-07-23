Son Dakika Haberleri: Şişli'de otomobil bariyerlere çarptı
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Şişli'de otomobil bariyerlere çarptı

30 dakika önce

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Şişli'de otomobil bariyerlere çarptı, System.String[]
Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
İdil P'nin kullandığı 34 JJ 2117 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi Seyrantepe Metro İstasyonu önünde Sarıyer istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarptı.
Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bariyerlerde sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.
Sürücü, araçta hasara neden olan kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
Huzur Mahallesi, Şişli, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:22 Kaynak: AA
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