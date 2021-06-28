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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

28.06.2021 12:13

Şişli'de, şerit değiştirmeye çalışırken önündeki otomobile çarpan sürücünün kullandığı otomobili devrildi.

Şişli'de, şerit değiştirmeye çalışırken önündeki otomobile çarpan sürücünün kullandığı otomobili devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası D100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, D100 Karayolu Gayrettepe Mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BBJ 326 plakalı otomobiliyle giden Hasan Alper, şerit değiştirmek isterken 34 EVT 78 plakalı otomobile yandan çarptı. Alper'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobil devrildi. Araç içinde sıkışan Hasan Alper, diğer sürücülerin yardımıyla dışarı çıktı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Hasan Alper, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Otomobil, Şişli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI - Son Dakika


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