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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL EVİN SALONUNA DALDI

7 saat önce

Haber-Kamera: özgür EREN / Şişli'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna daldı.

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL EVİN SALONUNA DALDI, System.String[]

Haber-Kamera: özgür EREN/

Şişli'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

Kaza, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 35 Numaralı apartmanın giriş katında saat 20.30 sıralarından meydana geldi. İddialara göre, 34 SR 1578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobili eve daldı. Kazada, evin salonunun duvarı yıkıldı. O sırada salonda oturan Irak uyruklu yaşlı karı-koca şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Mahalle sakinlerinden olan bir kadın, "Yanlışlıkla fren yerine gaza basmış. Arabayı kaldırıma vurunca panikleyip fren yerine gaza basmış. Polis geldi, çekici geldi. Herhangi bir yaralanan falan yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Evin duvarının yıkık hali

-Evde oturan yaşlı karı kocada detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Salonun içerisinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
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Şişli'de otomobil evin salonuna daldı
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