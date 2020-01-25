ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1'İ KADIN, 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1'İ KADIN, 2 YARALI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1'İ KADIN, 2 YARALI

7 saat önce

Şişli'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1'İ KADIN, 2 YARALI, System.String[]

Şişli'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralı kadın kırıldığı belirtilen bacağını tutarak uzun süre ağladı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda motosiklette bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kaza, Piyalepaşa Bulvarı üzeri Çağlayan istikametinde 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 PA 7877 plakalı  otomobil, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Sultan Sokağı'na dönmek isterken Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametine seyir halinde olan Tuncay Boysal idaresindeki 34 AHL 800 plakalı motosiklete çarptı.

YARALI KADIN AĞLADI

Çarpmanın etkisiyle sürücü Tuncay Boysal ise yanındaki arkadaşı Berfin Hürcan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların başında beklediği yaralılardan Berfin Hürcan'ın bacağını tutarak ağlaması kameralara yansıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan motosiklet ve otomobil otoparka çekilirken otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"MOTOSİKLETİ FARK ETMEDİ"

Kazayı gören  ve yaralılara yardıma koşan bir kişi, " Kasımpaşa'dan Çağlayan istikametine giden otomobil  motoru fark etmedi. Muhtemelen telefonla oynuyordu ya da telefonla konuşuyordu. Motoru fark etmedi. Motora vurdu. Kadının ayağı kırıldı. Motorculara biraz daha dikkat göstersinler. Telefonları bıraksınlar" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralılardan detaylar

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Yaralıların ambulansa alınması

- Motosiklet ve otomobilden detaylar

-Röportaj

-Genel ve detaylar


- Bakırhan
Çağlayan, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:00 Kaynak: DHA
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