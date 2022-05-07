ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI

07.05.2022 15:59

ŞİŞLİ'de refüje çarpan otomobil, takla attı.

ŞİŞLİ'de refüje çarpan otomobil, takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İstiklal Sokak'ta ilerleyen 34 KN 2388 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla attı. Otomobil durakta bekleyen minibüse çarptı. Sürücünün otomobil içinde sıkıştığını görenler yardıma koşup itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil çekici ile kaldırılırken kaza nedeniyle aksayan trafik normale döndü.

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI
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Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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