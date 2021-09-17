ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE 50 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de ihbar üzerine durdurulan otomobilin bagajında 50 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan İran uyruklu 4 şüphelinin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 25 kilogram metanfetamin daha bulundu. Toplamda 75 kilogram metanfetaminin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ortaklar Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde lüks marka otomobilin hız yaptığı ve aracın içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı. Trafik polisleri tarafından otomobilin önü kesildi. Aracı takip eden narkotik polisleri, şüphelileri otomobilden indirerek, arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalarda 50 kilogram metanfetamin valizlere gizlenmiş halde ele geçirildi. Araçta bulunan İran uyruklu E.O., M.J., A.A.H., ve M.K., isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yine Şişli'de kaldıkları adrese yapılan baskında 25 kilogram metanfetamin daha bulundu. Şüphelilerin aracına ve evlerine yapılan baskınlarda 6 valizin içerisine gizlenmiş toplam 75 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı.