ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ

19.08.2022 14:32
ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ

ŞİŞLİ'de otomobilde kilitli kalan kişiyi, itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı.

ŞİŞLİ'de otomobilde kilitli kalan kişiyi, itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı. Ekipler, Okan Baştuğ'un otomobil içinde sigara içtiğini görünce şaşkına döndü.

Yayla Mahallesi Cin Deresi Caddesi'ndeki bir sitenin önünde saat 1200 sıralarında park halindeki otomobilin içinde bir kişinin kilitli kaldığı fark edildi. Otomobilin içinde havasız kalan ve terleyen Okan Baştuğ'u görenler yardım etmeye çalıştı. Daha sonra Baştuğ'da bir süre aracın cam ve kapılarını açmaya çalıştı. Ancak Otomobilin kapısı bir türlü açılamayınca, mahalle sakinleri itfaiye ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi zor anlar yaşayan Baştuğ'un içinde bulunduğu otomobilin camını kırdı. Camın kırıldığı anlarda Okan Baştuğ'un otomobil içinde sigara içtiğini gören itfaiye ekipleri şaşkına döndü. Kırılan camdan dışarı çıkan Okan Baştuğ olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Baştuğ, polise verdiği ifadesinde İzmir'den arkadaşının yanına geldiğini, arkadaşıyla akşam otomobilde oturup sohbet ettiklerini, daha sonra arkadaşının onu otomobilde kilitleyip gittikten sonra uyuduğunu söyledi.

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Şişli'de otomobilde kilitli kaldı: Hava almakta zorlanırken sigara içti Şişli'de otomobilde kilitli kaldı: Hava almakta zorlanırken sigara içti ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI: HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI: HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ
Kaynak: DHA

Cin Deresi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLDE KİLİTLİ KALDI HAVA ALMAKTA ZORLANIRKEN SİGARA İÇTİ - Son Dakika
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