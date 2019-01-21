Şişli'de Otomobile 12 Kişinin Binmesi Görenleri Şaşırttı
30 dakika önce
İSTANBUL (İHA) – Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobile 12 kişinin binmesi görenleri şaşkına çevirdi.
İSTANBUL (İHA) – Şişli
'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobile 12 kişinin binmesi görenleri şaşkına çevirdi. Bir düzine insanın bindiği otomobil kazaya adeta davetiye çıkardı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyona gelen 34 LPL 49 plakalı otomobile bir düzine insan bindi. Otomobile bagaj kısmına 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişinin bindiğini görenler şaşkına döndü. Akaryakıt alan otomobil, daha sonra Piyalepaşa Bulvarı'ndan çıkarak E-5 karayoluna doğru ilerledi. Adeta servis aracını andıran otomobilin arka ışıklarının da yanmadığı görüldü. 12 kişinin bindiği otomobil adeta kazaya davetiye çıkardı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:04 Kaynak: İHA
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