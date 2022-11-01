ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN KİŞİLER KADINI KAÇIRDI; 1 ÖLÜ - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN KİŞİLER KADINI KAÇIRDI; 1 ÖLÜ

01.11.2022 02:15

ŞİŞLİ'de hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, iddiaya göre otomobildeki kadını zorla kaçırırken, bu sırada kurşun yağdırdı.

ŞİŞLİ'de hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, iddiaya göre otomobildeki kadını zorla kaçırırken, bu sırada kurşun yağdırdı. Saldırıda önü kesilen otomobilin sürücüsü Muhammet Tekin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre; 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü henüz kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol üzerinde otomobille kesildi. Şüpheliler araç içerisindeki sürücü Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanındaki kadını zorla otomobillerine bindirdi. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk müdahalede bulundu. Tekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Muhammet Tekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemede bulanan polis ekipleri, olayı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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