Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLI DİLARA ÖLDÜ - Son Dakika

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