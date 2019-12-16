Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

6 saat önce

Şişli'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Şişli'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen yayaya, Çağlayan istikametinde seyreden 34 BFF 429 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kişi park halindeki bir kamyonun altına sıkıştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptığı incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karışan aracın sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çağlayan, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet işledi ardından bir sokak ötedeki evine gitti
Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Otopsi odasında kadın cesetle ilişkiye giren görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
22:22 Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
22:20 Erdoğan: "Terör koridorunu parçaladık" - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika
22:15 Erdoğan: "Ekonomimiz yeniden büyüme trendine girdi" - Son Dakika
22:10 Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:26:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]