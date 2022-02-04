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Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı - Son Dakika

Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı

04.02.2022 17:48
Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı

Şişli'de otomobille çarpışan minibüsün yola devrilmesi sonucu meydana gelene kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Şişli'de otomobille çarpışan minibüsün yola devrilmesi sonucu meydana gelene kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Geçit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yolcusu ile seyir halindeki 34 M 4883 plakalı minibüs 34 LM 3501 plakalı Audi marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaklaşık 40 metre kadar sürüklenen minibüs yan yatarak devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, iki yolcu isi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı yolculara müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yolda oluşan trafik yoğunluğu normale döndü. - İSTANBUL

Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı
Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı
Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı
Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı
Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı

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Tragger, Minibüs, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de otomobille çarpışan minibüs devrildi, 2 yolcu hafif yaralandı - Son Dakika
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