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Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi - Son Dakika

Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi

04.02.2022 18:41
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi

ŞİŞLİ'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

ŞİŞLİ'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi Geçit Sokak'ta meydana geldi. Gültepe- Şişli hattında çalışan yolcu minibüsü, otomobille çarpıştı.  Devrilen minibüs yaklaşık 40 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazayı gören çevredekiler minibüs içinde bulunan kişilerin yardımına koştu. Minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu atlatamayan otomobilin sürücüsü de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi
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Minibüs, Şişli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüs devrildi - Son Dakika
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