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Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi - Son Dakika

Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi

04.02.2022 18:11

İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün devrildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün devrildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Gültepe-Şişli hattında çalışan 34 M 4833 plakalı yolcu minibüsü, Merkez Mahallesi Geçit Sokak'ta bir otomobille çarpıştı.

Minibüsün çarpışmanın ardından devrildiği olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü ile iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin sürücüsü ise kaza nedeniyle yaşadığı şok nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi
Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi

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İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi - Son Dakika
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