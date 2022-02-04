Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi - Son Dakika

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İstanbul'un Şişli ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün devrildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Gültepe-Şişli hattında çalışan 34 M 4833 plakalı yolcu minibüsü, Merkez Mahallesi Geçit Sokak'ta bir otomobille çarpıştı.

Minibüsün çarpışmanın ardından devrildiği olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü ile iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin sürücüsü ise kaza nedeniyle yaşadığı şok nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.