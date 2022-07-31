Şişli'de bir kadın yoldan geçenlerin üzerine cam şişe fırlatıp kezzap, çamaşır suyu ve kaynar su döktü - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de bir kadın yoldan geçenlerin üzerine cam şişe fırlatıp kezzap, çamaşır suyu ve kaynar su döktü

31.07.2022 11:05

İstanbul Şişli'de bir kadın, bölge halkını rahatsız edecek dehşet dolu anlar yaşattı. Evinin penceresine çıkan kadın, sokaktan geçenlerin üzerine cam şişeler fırlattı. Hızını alamayan saldırgan daha sonra da aşağı kezzap ve çamaşır suyu döktü. Kadın, komşularının ihbarı üzerine ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şişli'de dün saat 11.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan N.G., iddiaya göre evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı. Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi.

Şişli'de dehşet anları! Yoldan geçenlere doğru kezzap attı

KEZZAP VE KAYNAR SU ATTI

N.G., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı. İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı N.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de dehşet anları! Yoldan geçenlere doğru kezzap attı

MAHALLE ESNAFI TEMİZLEDİ

Kadının pencereden aşağı döktüğü kezzap mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi. N.G.'nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenilirken, N.G.'nin kafenin tabelasını elindeki cisimle kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de dehşet anları! Yoldan geçenlere doğru kezzap attı
Şişli'de dehşet anları! Yoldan geçenlere doğru kezzap attı
YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı Tekirdağ'da sağanak etkili oldu Tekirdağ'da sağanak etkili oldu BAKAN SOYLU ESENYURT'TA SU BASKINI YAŞANAN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU BAKAN SOYLU ESENYURT'TA SU BASKINI YAŞANAN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de bir kadın yoldan geçenlerin üzerine cam şişe fırlatıp kezzap, çamaşır suyu ve kaynar su döktü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:26 Deniz kenarında tost yemek isteyen genç büyük bir şok yaşadı! Tabağa kilitlenen kuş tostu kaptığı gibi kaçtı
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
15:06 Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 17:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de bir kadın yoldan geçenlerin üzerine cam şişe fırlatıp kezzap, çamaşır suyu ve kaynar su döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement