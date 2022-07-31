ŞİŞLİ'DE YOLDAN GEÇENLERİN ÜSTÜNE KEZZAP DÖKTÜ - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE YOLDAN GEÇENLERİN ÜSTÜNE KEZZAP DÖKTÜ

31.07.2022 11:34
ŞİŞLİ'DE YOLDAN GEÇENLERİN ÜSTÜNE KEZZAP DÖKTÜ

ŞİŞLİ'de oturduğu evin penceresinden aşağı, yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken, komşularına saldıran ve polis binaya girmesin diye pencereden kaynar su döken kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

ŞİŞLİ'de oturduğu evin penceresinden aşağı, yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken, komşularına saldıran ve polis binaya girmesin diye pencereden kaynar su döken kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında oturan N.G., iddiaya göre evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı. Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi. N.G., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı. İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı N.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının pencereden aşağı döktüğü kezzap mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi. N.G.'nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenilirken, N.G.'nin kafenin tabelasını elindeki cisimle kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE YOLDAN GEÇENLERİN ÜSTÜNE KEZZAP DÖKTÜ - Son Dakika

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