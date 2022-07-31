KENDİLERİNE SALDIRAN KADININ SERBEST KALMASINA SOKAK SAKİNLERİNDEN TEPKİ - Son Dakika
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KENDİLERİNE SALDIRAN KADININ SERBEST KALMASINA SOKAK SAKİNLERİNDEN TEPKİ

31.07.2022 17:27
KENDİLERİNE SALDIRAN KADININ SERBEST KALMASINA SOKAK SAKİNLERİNDEN TEPKİ

ŞİŞLİ'de, oturduğu evin penceresinden sokaktan geçenlerin üzerine çamaşır suyu döken, komşularına saldıran ve şikayetlerin ardından kendisini gözaltına almaya gelen polisin binaya girmemesi için üzerlerine kaynar su döken kadının serbest kalmasına sokak sakinleri tepki gösterdi.

ŞİŞLİ'de, oturduğu evin penceresinden sokaktan geçenlerin üzerine çamaşır suyu döken, komşularına saldıran ve şikayetlerin ardından kendisini gözaltına almaya gelen polisin binaya girmemesi için üzerlerine kaynar su döken kadının serbest kalmasına sokak sakinleri tepki gösterdi. Akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen kadının kendisine bıçakla saldırdığını ifade eden bir komşusu "İş çığırından çıktı artık. Kendisi zaten deli, bizi de delirtecek" dedi.

19 Mayıs Mahallesi'nde dün 11.30 sıralarında yaşanan olayda, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Nergis K., evinin penceresinden sokaktan geçenlerin üzerine cam şişe fırlatıp, çamaşır suyu dökmeye başladı. Uzun yıllardır komşularına ve sokaktan geçenlere rahatsızlık verdiği öğrenilen kadın tüm uyarılara rağmen eline geçirdiğini sokağa atmaya devam edince polise haber verildi. Polisin geldiğini gören Nergis K., eve girmemeleri için bu kez de polisin üzerine kaynar su döktü. Bir süre sonra içeri giren polis tarafından gözaltına alınan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra serbest bırakılan Nergis K. akşam saatlerinde tekrar evine döndü.

Yıllardır kendilerine zarar verdiğini iddia ettikleri Nergis K.'nın gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılmasına sokak sakinleri tepki gösterdi. Bipolar bozukluğu olduğu iddia edilen Nergis K.'nın hemen her gün yoldan geçenlerin üzerine bir şeyler attığını iddia eden sokak sakinlerinden Derya Yıldız "Burada kalan bayan arkadaş, sarımsak, sıcak su, aklınıza gelebilecek her şeyi atabiliyor. Buradan korkarak geçiyoruz, biz bu kadından şikayetçiyiz. Ben buraya taşınalı 4 sene oldu, bunu hemen hemen her gün yapıyor" dedi.

BIÇAKLA SALDIRDI İDDİASIYan taraftaki binada bulunan restoranın işletmeciliğini yapan Zeynep K., Nergis K.'nın bir süre önce kendisine bıçakla saldırdığını öne sürerek "Komşumuz olan hanımefendinin aklı dengesinin yerinde olmadığı iddia ediliyor. Kendisinin de bu yönde iddiası var. Ben dükkanımın tentesini sürekli açmak zorundayım, çünkü sürekli bir şeyler atıyor. Yediğini, içtiğini, cam şişe, kezzap, çamaşır suyu ısıtıp atıyor. Bu bir insan işi değil. Bize tehditler, küfürler ve hakaretler savuruyor. Bunlara alıştık artık. Geçen sefer bana saldırdı. Eline aldığı bıçak ile benim üzerime koştu. O esnada o bıçak saplanacakken, bir arkadaşım araya girdi; araya giren arkadaşımın boynuna saplandı. Kendisi darp raporu aldı. Doktorun bize söylediği; 'hayati noktayı 2-3 milimetreyle ıskalamış.' Bu iş tehdidi, hakareti aştı, hayati tehlikeyle karşı karşıyayız. İş çığırından çıktı artık. Kendisi zaten deli, bizi de delirtecek. Dün buraya gelen itfaiye ve polis ekiplerinin kafasın atmadığını bırakmadı. Kendileri de gördüler. Sokakta şu an her yer pislik dolu. 3-4 gün önce de buradan geçen birinin kafasına portakal ya da mandalina gibi bir şey attı" diye konuştu.

İMZA TOPLANDI, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUSokak sakinlerinden Eylül C. ise Nergis K. ile ilgili uzaklaştırma kararı aldırmak için başvuruda bulunmalarına rağmen olumsuz cevap aldıklarını söyledi. Eylül C., "Biz 5 yıldır buradayız; 5 yıldır bu kadından çekiyoruz. Ama mahalle sakinleri 15 yıldır olayın sürdüğünü söylüyor. Ben yaklaşık 20 gün önce imza topladım. Kaymakamlığa götürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Polis geldi, bu kadın alındı. Ancak mahkemeden tekrar salındı. Artık çığırından çıktı, sanırım ilaçlarını da almıyor. Dün polis alıp götürdüğünde mahalle olarak rahat edeceğimizi düşündük. 3-4 saat sonra hanımefendi geri geldi. Mahkemeye çıkartılıp geri bırakılmış. Buraya geldiği zaman çalışan arkadaşımıza küfür edip, 'siz benden çekeceksiniz' demiş. Bu mahalleyi yakacağını söylüyor. Kendisinin elinde, akli dengesinin yerinde olmadığını gösteren kapı gibi rapor olduğunu söylüyor. Biz onu gönderdiğimiz zaman, davulla, zurnayla geleceğini söylüyor. Biz uzaklaştırma kararı talep ettik, kabul edilmedi" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Nergis K.'nın 2 ay önce restoranın tabelasını çekiçle kırdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının elinde çekiçle tabelaya yaklaşıp, vurduğu anlar görülüyor. Nergis K., tabelaya vurduktan sonra hızlıca uzaklaşıyor.

- İstanbul
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Karabağlar'da Kavacık Meydanı'nda Sona Doğru Karabağlar'da Kavacık Meydanı'nda Sona Doğru
Kaynak: DHA

Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KENDİLERİNE SALDIRAN KADININ SERBEST KALMASINA SOKAK SAKİNLERİNDEN TEPKİ - Son Dakika

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