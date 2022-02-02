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Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi - Son Dakika

Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi

02.02.2022 14:46
Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi

ŞİŞLİ, Okmeydanı'nda Özel Harekat polislerinin de destek verdiği asayiş denetimi gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ, Okmeydanı'nda Özel Harekat polislerinin de destek verdiği asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Şişli, Okmeydanı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Okmeydanı'nda bir araya gelen ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlardaki kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken araçlar da didik didik arandı.


- İstanbul
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Özel Harekat, Okmeydanı, Asayiş, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de özel harekat destekli asayiş denetimi - Son Dakika


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