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Şişli'de Özel Harekat destekli asayiş denetimi - Son Dakika

Şişli'de Özel Harekat destekli asayiş denetimi

02.02.2022 18:23
Şişli'de Özel Harekat destekli asayiş denetimi

Şişli Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasında şahısların üst araması ve GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar didik didik arandı.

Şişli Okmeydanı'nda saat 12.00 sıralarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden toplamda 120 görevli polis katıldı. 214 otomobil ve 88 motosikletin durdurulup arandığı uygulamada 530 şahsa üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Denetim sonucunda 3 adet aranan şahıs yakalandı. Aynı zamanda uygulama sırasında 110 kadına KADES ile ilgili bilgilendirmeler yapılıp broşür dağıtıldı. - İSTANBUL

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Özel Harekat, Okmeydanı, Asayiş, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Özel Harekat destekli asayiş denetimi - Son Dakika


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