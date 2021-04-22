Şişli'de özel harekat destekli geniş kapsamlı denetim - Son Dakika

Şişli'de özel harekat destekli geniş kapsamlı denetim

İSTANBUL - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak dev asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Diğer bir yandan da Şişli İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı başka bir ekip ise eş zamanlı olarak esnafı ve lokantaları denetledi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışları kapatıldı. Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması da sorgulandı. Diğer bir yandan da eş zamanlı olarak lokanta ve esnafta denetlendi. Denetimlere uyulduğu görüldü. Esnaf korona virüse karşı uyarıldı ve yeni alınan tedbirler tekrar edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları gün boyu devam edeceği öğrenildi.