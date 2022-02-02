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Şişli'de Özel Harekat ekipleri destekli asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Şişli'de Özel Harekat ekipleri destekli asayiş denetimi yapıldı

02.02.2022 20:01
Şişli'de Özel Harekat ekipleri destekli asayiş denetimi yapıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat, Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Trafik Denetleme, Yunus ve Önleyici Hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 120 personelin katılımıyla, huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 5 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlerde, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında 110 kadına bilgi verildi.

İlçedeki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde 214 otomobil ve 88 motosiklet durdurularak arandı. Ayrıca uygulamada 530 kişiye üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı.

Denetim sonucunda aranan 3 kişi yakalandı.

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Özel Harekat, Hisarcık, Asayiş, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de Özel Harekat ekipleri destekli asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de Özel Harekat ekipleri destekli asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
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