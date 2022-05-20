Şişli'de Özel Harekat polisi destekli asayiş denetimi yapıldı

Şişli'de Özel Harekat polislerinin katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Harekat, Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Trafik Denetleme, Yunus ve Önleyici Hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personelin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Feriköy'de uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlerde, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında 140 kadına bilgi verildi, uygulama ile ilgili broşür dağıtıldı.

İlçedeki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinde gerçekleştirilen denetimde, 226 araç ve 126 motosiklet durdurularak arandı. Ayrıca uygulamada 774 kişiye üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı.

Denetim sonucunda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.