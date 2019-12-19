Şişli'de pankart açmak isteyen kadına müdahale - Son Dakika
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Şişli'de pankart açmak isteyen kadına müdahale

6 saat önce

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi 'Komşu Masa" açılış törenine katıldı.

Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul, DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi 'Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı. Kılıçdaroğlu alana gelmeden, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik tarafından yerden kaldırılarak uzaklaştırıldı.

Şişli'de pankart açmak isteyen kadına müdahale

Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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