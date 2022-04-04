Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu

04.04.2022 12:59
Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu

Son dakika haberler: Şişli'de bir pansiyonda yangın çıktı.

Şişli'de bir pansiyonda yangın çıktı. Patlama seslerinin duyulduğu yangın büyük paniğe neden olurken dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı pansiyonun çatı katında saat 11.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katında çıkan yangından çıkan dumanlar kısa sürede binanın içini sararken pansiyonda kalanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

PANSİYONDA KALANLAR KENDİLERİNİ BAVULLARIYLA DIŞARI ATTI

Pansiyonda konaklayan kişilerin panikle kendilerini sokağa attığı, bir kısmının ise yanlarına bavullarını da aldığı görüldü. Pansiyonda kalanlardan iki kişi ise binayı saran yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

PATLAMA SESİ DUYULDU

Binanın çatı katında çıkan yangın sürerken, henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir patlama sesi duyuldu. O dakikalarda pansiyon çevresinde bekleyenler büyük korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülünce çevredekiler rahat bir nefes aldı.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/ İHA)

Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu
Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu
Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu
Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu
Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu
Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu
Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu - Son Dakika


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