Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR - Son Dakika
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Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR

04.04.2022 13:11

Son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de 4 katlı pansiyonun en üst katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

ŞİŞLİ'de 4 katlı pansiyonun en üst katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Pansiyonda kalan bazı kişiler çıplak ayakla sokağa kaçarken, son anda valizini alıp yangından kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğuldu. Dumandan etkilenen turist kadınlara ambulansta oksijen verildi.

Eskişehir Mahallesi Kaytancı Rasim Sokak'taki 4 katlı pansiyonun en üst katında saat 11.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pansiyonda kalan kişiler büyük panik yaşarken bazı kişiler çıplak ayakla sokağa kaçtı. Son anda valizlerini alıp sakağa kaçan 2 turist kadın gözyaşına boğulurken yakınları onları sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Dumandan etkilenen 2 turist kadına ambulansta oksijen verilerek ilk müdahale yapıldı. Yangından çıplak ayakla kaçan kişi Ben gece çalışıyorum. Uyuyordum, gürültüyle uyanıp kendimi dışarı attım. Yangın nasıl çıktı bilmiyorum diye konuştu.

Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR

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Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu Son dakika haber | Pansiyonda korku dolu anlar: Patlama sesi duyuldu Pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü Pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE PANSİYONDA YANGIN; VALİZLERİNİ ALIP SOKAĞA KAÇTILAR - Son Dakika
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