Şişli'de Para Transfer Merkezinde Silahlı Soygun
24 dakika önce
İstanbul - ŞİŞLİ'DE PARA TRANSFER MERKEZİNDE SİLAHLI SOYGUN (ek görüntüyle)Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA) Şişli'de uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar dövizi alarak olay yerinden kaçtı.
İstanbul
- ŞİŞLİ'DE PARA TRANSFER MERKEZİNDE SİLAHLI SOYGUN (ek görüntüyle)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA
) Şişli
'de uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar dövizi alarak olay yerinden kaçtı.
Şişli Meşruriyet Mahallesi'nde bulunan uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı 2 kişi, içeride bulunan görevlileri etkisiz hale getirdi. Merkez
kasasında bulunan dövizi alan soyguncular olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Soygunda alınan para miktarının yapılacak inceleme sonucunda belli olacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:44 Kaynak: DHA
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