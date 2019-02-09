Son Dakika Haberleri: Şişli'de Para Transfer Merkezinde Silahlı Soygun

Şişli'de Para Transfer Merkezinde Silahlı Soygun

24 dakika önce

İstanbul - ŞİŞLİ'DE PARA TRANSFER MERKEZİNDE SİLAHLI SOYGUN (ek görüntüyle)Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA) Şişli'de uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar dövizi alarak olay yerinden kaçtı.

Şişli'de Para Transfer Merkezinde Silahlı Soygun, System.String[]
İstanbul - ŞİŞLİ'DE PARA TRANSFER MERKEZİNDE SİLAHLI SOYGUN (ek görüntüyle)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA) Şişli'de uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar dövizi alarak olay yerinden kaçtı.

Şişli Meşruriyet Mahallesi'nde bulunan uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı 2 kişi, içeride bulunan görevlileri etkisiz hale getirdi. Merkez kasasında bulunan dövizi alan soyguncular olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Soygunda alınan para miktarının yapılacak inceleme sonucunda belli olacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Şişli, Güncel
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