Şişli'de park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Şişli'de park halindeki araçlara zarar veren şüpheli yakalandı
6 saat önce
Şişli Feriköy'de bazı araçları kundakladığı ve farklı sokaklardaki 11 aracın da lastiklerini kestiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:36 Kaynak: AA
Şişli Feriköy'de bazı araçları kundakladığı ve farklı sokaklardaki 11 aracın da lastiklerini kestiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Feriköy'de "mala zarar verme" konusunda başlatılan çalışmada bazı araçların yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldiği, farklı sokaklarda bulunan 11 aracın ise tekerleklerinin kesildiği tespit edildi.
Ekiplerin kamera görüntülerini incelemesi sonucu, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ömür A. ikametinde suç aleti bıçak ve üzerinde lastik kalıntılarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada şüphelinin, tehdit ve darp suçlarından da kaydının olduğu tespit edildi.
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