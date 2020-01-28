Şişli'de park halindeki araçlara zarar veren şüpheli adliye sevk edildi - Son Dakika

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Şişli'de park halindeki araçlara zarar veren şüpheli adliye sevk edildi
7 saat önce
Şişli'de park halindeki araçları kundakladığı ve bazı araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Şişli'de park halindeki araçları kundakladığı ve bazı araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Feriköy Ortanca Sokak'taki bazı araçların yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi ve 11 aracın da tekerleklerini kestiği iddiasıyla gözaltını alınan şüpheli Ömür A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin sokakta park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kestiği görüldü.
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