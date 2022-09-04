Şişli'de telefon hırsızına suçüstü kamerada: Güven timlerinden kaçamadı

Şişli'de park halindeki bir kamyonetin şoför kapısını açarak içerisindeki cep telefonunu çalarak kaçmaya çalışan şahıs, B Bölge Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve suçüstü anları kameralara yansırken, şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Şişli Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Halil A., 34 KC 7201 plakalı kamyonetini işlek bir cadde üzerinde park etti. Ardından şüpheli bir şahıs park halindeki araçların içerisine bakmaya başladı. Şüpheli hareketler sergilediğini fark eden İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, şahsı takibe aldı.

Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı

Bir süre şahıs kamyoneti şoför kapısını açarak içerisindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsız tam kaçacağı esnada arkasından yaklaşan güven timleri, şahsı suçüstü kıskıvrak yakaladı. Hareketli o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs kamyonetin şoför kapısını açarak telefonu çalıyor. Hırsız kaçarken güven timleri suçüstü yakalıyor.

Hırsız gözaltında, telefon ise sahibine verildi

Gözaltına alınan Hasan B., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak, "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan Hasan B. adliyeye sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen cep telefonunun ise sahibi Halil A.'ya teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL