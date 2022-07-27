Şüphelilerin eyleminin "umuma açık yerlerdeki araç içerisindeki alenen cinsel ilişki" kapsamına girdiğine vurgu yapılan iddianamede, şüphelilerin "hayasızca hareketler" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

E.A'nın kolluk görevlilerine ihbarda bulunması üzerine şüpheli Ahmet R.Ş'nin (50) savunmasının alındığı belirtilen iddianamede, otobüs şoförü olduğunu söyleyen şüphelinin mesai saati dışında eski sevgilisi Nesrin G. (58) ile buluştuğunu ve cinsel ilişkiye girdiklerini söylediği aktarıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Şişli, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İETT otobüsünde ilişkiye girerken görüntülenmişlerdi! 1'er yıla kadar hapisleri isteniyor - Son Dakika

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