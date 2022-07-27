İETT otobüsünde ilişkiye girerken görüntülenmişlerdi! 1'er yıla kadar hapisleri isteniyor - Son Dakika
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İETT otobüsünde ilişkiye girerken görüntülenmişlerdi! 1'er yıla kadar hapisleri isteniyor

27.07.2022 13:53

İstanbul Şişli'de sokakta bekleyen İETT otobüsünde şoför ve sevgilisini cinsel ilişkiye girerken görüntüleyen vatandaş savcılığa şikayette bulundu. Gözaltına alınan şoför ve sevgilisi için 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E. A. adlı şahsın, Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde 7 Haziran'da yürüdüğü sırada, bir belediye otobüsü içinde bulunan şüphelilerin cinsel ilişkiye girerken görmesi üzerine bu durumu video kaydına aldığı anlatıldı.

YAKALANDIĞI KADIN ESKİ SEVGİLİSİYDİ

E.A'nın kolluk görevlilerine ihbarda bulunması üzerine şüpheli Ahmet R.Ş'nin (50) savunmasının alındığı belirtilen iddianamede, otobüs şoförü olduğunu söyleyen şüphelinin mesai saati dışında eski sevgilisi Nesrin G. (58) ile buluştuğunu ve cinsel ilişkiye girdiklerini söylediği aktarıldı.

GÖRÜNTÜLER İNCELEME TUTANAĞINDA

İddianamede, olay anına dair kaydedilen görüntülerin inceleme tutanağında, şüphelilerin sokak ortasında bekletilen otobüs içinde cinsel ilişkiye girdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

İDDİANAME BAŞSAVCILIK TARAFINDAN ONAYLANDI

Şüphelilerin eyleminin "umuma açık yerlerdeki araç içerisindeki alenen cinsel ilişki" kapsamına girdiğine vurgu yapılan iddianamede, şüphelilerin "hayasızca hareketler" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Şişli, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT otobüsünde ilişkiye girerken görüntülenmişlerdi! 1'er yıla kadar hapisleri isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT otobüsünde ilişkiye girerken görüntülenmişlerdi! 1'er yıla kadar hapisleri isteniyor - Son Dakika
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