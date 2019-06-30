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Şişli'de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti

1 saat önce

- Şişli'de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldıİSTANBUL - Şişli'de parkta yürüyen üniversite öğrencisi, önünü kesen bir kişinin saldırısına uğradı.

- Şişli'de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti
Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
İSTANBUL - Şişli'de parkta yürüyen üniversite öğrencisi, önünü kesen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, üniversitesi öğrencisini darp ettikten sonra cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı.
Şişli, Elmadağ Parkı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Elmadağ Parkı'ndan Taksim'e yürüyen bir üniversite öğrencisinin önü şüpheli bir şahıs tarafından kesildi. Öğrenciden telefonunu vermesini isteyen şüpheli ret cevabı alınca saldırıya geçti. Şüphelinin yumruklarına maruz kalan öğrenci yere yığıldı. Bunu fırsat bilen saldırganda öğrencinin telefonunu alarak olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. Bir kişinin yerde hareketsiz yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar öğrenciye ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri darp edilerek gasp edilen öğrenciden şüphelinin eşkalini alarak çalışmalara başladı.
Şişli'de parkta yürüyüş yapan öğrenciye gasp dehşeti
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:36 Kaynak: İHA
Şişli, 3. Sayfa
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