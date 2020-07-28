Şişli'de patlamanın yaşandığı alan böyle görüntülendi - Son Dakika

Şişli'de patlamanın yaşandığı alan böyle görüntülendi

İSTANBUL - Şişli'de bir iş merkezinde meydana gelen patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar da gözler önüne serildi.