Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.
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Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametine metrobüs seferleri yapılamıyor. - İSTANBUL
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