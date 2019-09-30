Son Dakika Haberleri: Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.
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Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.

58 dakika önce

Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.

Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi., System.String[]

Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametine metrobüs seferleri yapılamıyor. - İSTANBUL

Perpa, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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