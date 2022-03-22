Son dakika... ŞİŞLİ'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika... ŞİŞLİ'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ

22.03.2022 10:13

Edinilen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de altgeçitte meydana gelen kazada polis aracı devrildi.

ŞİŞLİ'de altgeçitte meydana gelen kazada polis aracı devrildi. Kazada yaralanan iki polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Şenol Sağman Alt Geçidi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 34 LJ 3850 plakalı otomobil sürücüsü, Çağlayan istikametine giden polis aracına çarparak dengesini bozdu. Polis arabası da önündeki araca ve kaldırıma çarparak devrildi. Kazada iki polis yaralandı. Yaralılar hızla araçtan çıkarıldı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan polis aracı da çekçi ile çekildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Abdül Tatlı "D-100 yan yoldan Çağlayan istikametine inmiştim. Arkamda bir araç vardı. O da Kasımpaşa'dan gelen polis arabasına arkadan vurdu. Polis arabası hızla yalpalayıp bana önden vurdu. Polis arabası daha sonra kaldırıma vurup takla attı. Bildiğim kadarıyla içerisinden bir yaralı çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Son dakika... ŞİŞLİ'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ
Son dakika... ŞİŞLİ'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ
Son dakika... ŞİŞLİ'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ

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Son dakika gündem: Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı Son dakika gündem: Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı Son dakika: Polis aracı takla attı: 2 polis yaralı Son dakika: Polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ŞİŞLİ'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ŞİŞLİ'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ - Son Dakika
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