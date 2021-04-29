Şişli'de polis ekiplerince denetim yapıldı - Son Dakika

Şişli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 1778 kişi, 328 araç ve 126 motosikletin sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birçok şube müdürlüğü personeli yer alırken Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında, vatandaşları bilgilendirdi.

Denetimlerde resmi belgede sahtecilikten aranan 1 kişi yakalanırken hakkında kayıp başvurusu bulunan 1 kişi bulundu, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafikteki denetimlerde ise 1778 kişi, 328 araç ve 126 motosiklete yönelik sorgulama yapan ekipler, 21 sürücüye toplam 31 bin 875 TL cezai işlem uyguladı. Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 1 kişiye de 3 bin 469 TL ceza kesildi.