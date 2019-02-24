Son Dakika Haberleri: Şişli'de Polis Memuru Doldur Boşalt Yaparken Kendini Yaraladı

Şişli'de Polis Memuru Doldur Boşalt Yaparken Kendini Yaraladı

1 saat önce

Şişli AK Parti İlçe Binası önünde bulunan kulübede nöbet tutan polis memurunun silahı doldur boşalt sırasında ateşlendi.

Şişli'de Polis Memuru Doldur Boşalt Yaparken Kendini Yaraladı, System.String[]
Şişli AK Parti İlçe Binası önünde bulunan kulübede nöbet tutan polis memurunun silahı doldur boşalt sırasında ateşlendi. Polis memuru kulübenin camından seken kurşunla omzundan hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şişli AK Parti İlçe Binası önünde bulunan nöbet kulübesinde yaşandı. Nöbet tutan polis memuru, silahını doldur boşalt yaparken silah henüz bilinmeyen bir nedenle birden ateş aldı. Kulübenin kurşun geçirmez camından seken mermi, polis memurunun omzunu sıyırdı. Meslektaşları ve sağlık ekipleri tarafından kulübeden çıkarılan polis memurunun omzuna ayakta pansuman yapıldı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin Emniyetten yapılan açıklamada, "Olay sosyal medyada yer aldığı gibi terör veya münferit saldırı değil" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

Polis, AK Parti, Şişli, 3. Sayfa
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