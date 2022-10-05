Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti - Son Dakika
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Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti

05.10.2022 21:45
Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti

İstanbul Şişli'de polis memuru E.S., ilçe emniyet müdürlüğü binasında boş bir odada, silahıyla intihar etti. Ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada, silahıyla kendine ateş etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORMUŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memuru E.S.'nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtildi. E.S.'nin uzman eşliğinde yapılan görüşmeler sonucunda, görevine devam etmesinde sakınca görülmediğinin belirlendiği ifade edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Polis memuru E.S.'nin böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edildiği, bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü'nce maddi ve manevi destekte bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti - Son Dakika
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