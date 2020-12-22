(Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de, birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan iki ayrı motosikletli kurye grubu arasında alevlenen tartışma kanlı bitti. Muhammet K., tartıştığı, karşı gruptan Ozan T. ile Muhammet K.'yı tabancayla vurdu. Saldırganın akrabası olduğu öğrenilen Ozan T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fulya Mehmetçik Caddesi üzerindeki Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet bulunan iki ayrı motosikletli kurye grubu arasında kavga çıktı. Kavganın ardından taraflardan biri Şişli Polis Merkezi Amirliğine giderek diğer grup üyeleri hakkında şikayetçi oldu. İşlemlerin ardından dışarı çıkan grup üyeleri, polis merkezi önünde, şikayet için gelen diğer grupla karşılaştı. İki grup arasında tekrar alevlenen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada, şikayet için sonradan gelen grup üyelerinden Muhammet K., belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş ederek, kaçmaya çalışan husumetlilerinin peşine düştü.

AKRABASINI VURDU