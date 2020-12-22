(Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı - Son Dakika

(Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı

22.12.2020 20:28
(Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı, System.String[]

ŞİŞLİ'de, birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan iki ayrı motosikletli kurye grubu arasında alevlenen tartışma kanlı bitti.

ŞİŞLİ'de, birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan iki ayrı motosikletli kurye grubu arasında alevlenen tartışma kanlı bitti. Muhammet K., tartıştığı, karşı gruptan Ozan T. ile Muhammet K.'yı tabancayla vurdu. Saldırganın akrabası olduğu öğrenilen Ozan T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fulya Mehmetçik Caddesi üzerindeki Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet bulunan iki ayrı motosikletli kurye grubu arasında kavga çıktı. Kavganın ardından taraflardan biri Şişli Polis Merkezi Amirliğine giderek diğer grup üyeleri hakkında şikayetçi oldu. İşlemlerin ardından dışarı çıkan grup üyeleri, polis merkezi önünde, şikayet için gelen diğer grupla karşılaştı. İki grup arasında tekrar alevlenen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada, şikayet için sonradan gelen grup üyelerinden Muhammet K., belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş ederek, kaçmaya çalışan husumetlilerinin peşine düştü.

AKRABASINI VURDU

Kovalama sırasında rastgele ateş etmeye başlayan Muhammet K.'nın tabancasından çıkan kurşunlardan biri karşı gruptan olan Batuhan K.'nın karnına isabet etti. Batuhan K., kanlar içinde yere yığılırken, Ozan T., kurşunlardan kaçmak için park halindeki bir otomobilin arkasına saklandı. Muhammet K., akrabası olduğu öğrenilen Ozan T.'yi sığındığı yerde bularak kafasından vurdu. Kısa sürede gelişen olaylar sırasında dışarı çıkan polis ekipleri, saldırgan Muhammet K.'yı etkisiz hale getirdi.  Yaralılardan Ozan T. ile Batuhan K., sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan saldırgan Muhammet K. ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ozan T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından saldırının gerçekleştiği caddede güvenlik önlemi alan polis, iki gruptan 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, yaşananlarla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Saldırganın açtığı rastgele ateş sonucu seken bir kurşun, bir binanın giriş katındaki dairenin pencere camına isabet etti. Pencerelerinde çift cam olması sayesinde olası bir ölümden döndüğünü ifade eden ev sahibi Lütfi Aydoğdu "Olayı biz görmedik. Evde otururken silah sesleri duyduk. Tam koltukta otururken cama denk geldi mermi. Çift cam olduğu için kırılmadı. Yere sekerek geldi muhtemelen. Yere sekmese zaten benim kafama denk geliyordu. Çok şükür iyiyiz. Çatışma devam ediyordu. Arka odaya kaçtık. Çatışma bitince burası insan kaynadı. Polisler geldi. 3 yaralı vardı. Biri ağır yaralıydı. Ambulans hepsini götürdü" diye konuştu.Saldırının tanıklarından Murat Yiğit ise  "Yukarıdan seyrettik olayı. İki kişi birbirini kovalıyordu. Silah sesi duyuldu. Sonra biri kasklı bir arkadaşı kovaladı. Bir otomobilin yanında ateş etmeye başladı. O sırada polisler olaya müdahale ettiler. İki kişi yaralandığını gördük. İki kişinin kelepçelendiğini gördüm" dedi. AĞABEYİ DE AMBULANSTAKİ GENCİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜSaldırıyı gerçekleştiren Muhammet K.'nın, 7 Ocak'ta, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays'ın katili Akın K.'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Polis Merkezi, Silah, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı - Son Dakika


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