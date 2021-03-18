Şişli'de polis minibüsü önce otomobile sonra korkuluklara çarptı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de polis minibüsü, dönüş yapmak için sola yanaşan otomobile ve ardından da refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğu Şehir Hastanesi dönüşünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa'dan Çağlayan istikametine giden Remzi Güler'in kullandığı otomobil, aniden sola geçerek dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen polis minibüsü önündeki otomobile çarparak refüjdeki demir korkulukları parçaladı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Piyalepaşa -Çağlayan istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.