Son Dakika Haberleri: Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (1)

Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (1)

44 dakika önce

ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı.

Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (1), System.String[]
ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:53 Kaynak: DHA

Polis, Teşvikiye, Güncel
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