Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (1)
30 dakika önce
ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı.
ŞİŞLİ Teşvikiye
'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis
, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:04 Kaynak: DHA
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