Son Dakika Haberleri: Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (2)

Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (2)

2 saat önce

ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı.

Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (2), System.String[]
ŞİŞLİ Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:23 Kaynak: DHA

Polis, Teşvikiye, Güncel
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