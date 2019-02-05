Son Dakika Haberleri: Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (2)

Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (2)

1 saat önce

ŞİŞLİ'de peşlerindeki polisi fark eden cipteki şüpheliler, ateş açınca çatışma çıktı.

Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma (2), System.String[]
ŞİŞLİ'de peşlerindeki polisi fark eden cipteki şüpheliler, ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan 3  şüpheliyi gözaltına alırken cipte 3 koli dolusu uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde lüks cip içindeki 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından takip edildiklerini anlayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler kaçarlarken ateş açınca polis karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından şüpheliler kaçmaya çalıştı. Kovalamacada, şüpheliler polisten kaçarken cipleriyle ters yöne girdi. Ters yöndeki şüphelilerin cipi, Şişli Levazım Mahallesi Koru Sokak üzerinde yolda ilerleyen 3 araçla çarpıştı. Kaza sonucunda cip durunca 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, lüks cipte yaptıkları aramalarda 3 koli dolusu uyuşturucu ele geçirdi.  Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alınırken olay yeri inceleme ekipleri araçta delil incelemesi yaptı. Ardından Şüphelilerin aracı çekiciyle yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

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