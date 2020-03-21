ŞİŞLİ'DE POLİSLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE SİRENLİ DESTEK - Son Dakika

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ŞİŞLİ'DE POLİSLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE SİRENLİ DESTEK
6 saat önce
Polis ekipleri, sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle koronavirüs ile mücadele eden sağlık personeline moral ve destek oldu.
Polis
ekipleri, sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle koronavirüs ile mücadele eden sağlık personeline moral ve destek oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeline moral ve destek amacıyla yaptığı alkışlama çağrı sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü
bünyesindeki polisler sokak ve caddelerde çaldıkları sirenlerle sağlık personeline destek oldu. Şişli
İlçe Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde görev yapan resmi polis ekipleri ile ilçede gören yapan motosikletli yunus polisleri gece 21: 00'de sirenleriyle sağlık personelinin yanında olduklarını gösterdi.
BAĞCILAR'DA DA SİRENLER DESTEK İÇİN ÖTTÜ
Aynı dakikalarda Bağcılar'da vatandaşlar alkışlarıyla sağlık personeline destek olurken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ören yapan polisler de vatandaşların alkışlarına sirenleriyle eşlik etti.
- Hasırcıoğlu
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:38 Kaynak: DHA
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