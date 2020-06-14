ŞİŞLİ'DE POMPALI SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANDI (1) - Son Dakika

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Şişli Feriköy'de bir kişinin tartıştığı kişilere pompalı tüfekle saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.