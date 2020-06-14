Ersan SAN / İSTANBUL DHAŞişli Feriköy'de bir kişinin tartıştığı kişilere pompalı tüfekle saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Şişli Feriköy'de bir kişinin tartıştığı kişilere pompalı tüfekle saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
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14.06.2020 22:40:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE POMPALI SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANDI (1) - Son Dakika