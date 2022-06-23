Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu

Şişli'de akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet Görmek, pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti. Genç kadın yanına gelen Görmek'e, "beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler" dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi.

YABANCI UYRUKLU 2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER, REHİN ALDILAR"

Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet Görmek, Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Bizde yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize "beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler" dedi. Öyle deyince biz de polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar" dedi.