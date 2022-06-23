Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu - Son Dakika
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Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu

23.06.2022 20:37

İstanbul'un Şişli ilçesinde iki yabancı uyruklu şahıs tarafından rehin alınan ve tacize uğrayan genç kadın, pencereden binadan çıkan servis elemanını görünce harekete geçti. Teknik servis elemanına pencereden el kol hareketi yaparak kurtulan kadın "Beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler" deyince özel hareket polisinin operasyon düzenledi.

Şişli'de akşamüstü bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet Görmek, pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti. Genç kadın yanına gelen Görmek'e, "beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler" dedi. Bunun üzerine genç adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı

OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi, ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi.

Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı

YABANCI UYRUKLU 2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken, Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.

Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı

"BENİ ÖLDÜRECEKLER, REHİN ALDILAR"

Olayı fark edip polise ihbarda bulunan Arda Ahmet Görmek, Biz burada çalışıyoruz. Kız camdan seslendi ve sessiz bir şekilde bize el ve kol yaptı. Bizde yardımcı amaçlı yanına gittik ve bize "beni öldürecekler, rehin aldılar ve kapıları kilitlediler" dedi. Öyle deyince biz de polisi aradık ve hemen geldiler, gereğini yaptılar. İlk etapta bir ekip geldi, kapıyı açtırmaya çalıştılar ancak içeridekiler kapıyı açmayınca daha fazla ekip geldi. Sonra özel harekat polisi geldi ve kapıyı kırdılar, kızı çıkarttılar. İçerisinde iki tane yabancı uyruklu şahıs ve bir kız çıktı. Kızı kaçırmışlar, taciz etmişler ve rehin almışlar" dedi.

Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
Şişli'de film gibi olay: Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
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Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu - Son Dakika
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