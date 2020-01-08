Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA YÜZÜNDEN ÖLEN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Ölen kişinin fotoğrafı)

ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA YÜZÜNDEN ÖLEN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Ölen kişinin fotoğrafı)

Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:50 Kaynak: DHA
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