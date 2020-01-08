Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA YÜZÜNDEN ÖLEN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Ölen kişinin fotoğrafı)
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:50 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA YÜZÜNDEN ÖLEN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Ölen kişinin fotoğrafı)
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